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Маркевич: Тепер нехай вже Іспанія боїться збірну України

Мирон Маркевич прокоментував півфінал молодіжного Євро-2023 U-21 між збірними України та Іспанії.
Вчора 22:20 364 0
Маркевич: Тепер нехай вже Іспанія боїться збірну України
#Мирон Маркевич

Джерело - sport.ua.

Молодіжна збірна України є фаворитом у півфіналі Євро-2023 проти Іспанії.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"– На черзі – півфінал з іспанцями, які в груповому раунді ледь врятувалися від поразки в матчі з Україною.

– У тому поєдинку в обох збірних були залучені переважно резервісти і, переконаний, що 5 липня буде зовсім інший футбол. Дуже багато залежатиме від налаштованості, хоча після звитяги над французами, яких вважали головними претендентами на чемпіонське звання, тепер нехай вже Іспанія боїться Україну.

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Наші хлопці перебувають у відмінних фізичних кондиціях, а перемога над французами повинна додати їм наснаги", – сказав Маркевич.

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