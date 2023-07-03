Україна вперше в історії пробилась на футбольний турнір Олімпійських ігор

Розповідаємо детальніше про подвійне досягнення "синьо-жовтих"

Джерело - Чемпіон.

Завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

На молодіжному чемпіонаті Європи розігрувалися 3 перепустки на Олімпіаду, оскільки Франція вже автоматично забезпечила собі участь як господар Ігор-2024. Іншими двома країнами, що вибороли право поїхати до Парижа через рік стали Іспанія та Ізраїль. Ще один півфіналіст, Англія, не є членом НОК, тому не змагалась за почесний квиток.

У футбольному турнірі Олімпійських ігор існує обмеження за віком - до 23 років включно. Втім, можна заявити трьох гравців поза віковим лімітом.

Наступна літня Олімпіада пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року у столиці Франції. Зазвичай футбольні матчі відбуваються не лише в місті, що приймає Ігри, а й в інших населених пунктах країни-господарки.

В чоловічому футбольному турнірі Олімпіади-2024 візьмуть участь 16 збірних: чотири представники Європи, три — Африки, три — Азії, два — Південної Америки, два — зони КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка), один — Океанії, а також переможець плей-оф між четвертими командами Африки та Азії.

Додамо, що в півфіналі Євро-2023 U-21 збірна України зіграє проти Іспанії, з якою вже зустрічалася на груповому етапі. Матч відбудеться у середу, 5 липня.

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