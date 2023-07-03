Боруссія Д підписала півзахисника Вольфсбурга

Боруссія Дортмунд підсилилась півзахисником

Боруссія Дортмунд оголосила про підписання півзахисника Вольфсбурга Фелікса Нмечі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони підписали контракт на п'ять років — до літа 2028. Нмеча покликаний замінити Джуда Беллінгема, який перебрався в Реал.

У минулому сезоні Фелікс Нмеча провів 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив три голи та віддав шість асистів.

Повідомлялося, що Боруссія Дортмунд цікавиться півзахисником Челсі Галлахером.

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