Реал обрав капітана

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал представив своїх капітанів на сезон 2023/24.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Основним капітаном, як і передбачалося, стане захисник Начо Фернандес, який раніше продовжив контракт із "вершковими" ще на один сезон.
Віце-капітаном команди стане Лука Модрич, третім у черзі йде Дані Карвахаль, і четвертим - Тоні Кроос.
©️🤍 ¡NUESTROS CAPITANES! pic.twitter.com/fmY7sjUpWg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2023
Раніше повідомлялося, що Реал завершив трансфер Мбаппе.