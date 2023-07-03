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Реал обрав капітана

Начо Фернандес - капітан Реала
Сьогодні 18:39 117 0
Реал обрав капітана
Фото - gettyimages
#Начо, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал представив своїх капітанів на сезон 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Основним капітаном, як і передбачалося, стане захисник Начо Фернандес, який раніше продовжив контракт із "вершковими" ще на один сезон.

Віце-капітаном команди стане Лука Модрич, третім у черзі йде Дані Карвахаль, і четвертим - Тоні Кроос.

Раніше повідомлялося, що Реал завершив трансфер Мбаппе.

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