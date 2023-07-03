Реал обрав капітана

Начо Фернандес - капітан Реала

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал представив своїх капітанів на сезон 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Основним капітаном, як і передбачалося, стане захисник Начо Фернандес, який раніше продовжив контракт із "вершковими" ще на один сезон.

Віце-капітаном команди стане Лука Модрич, третім у черзі йде Дані Карвахаль, і четвертим - Тоні Кроос.

Раніше повідомлялося, що Реал завершив трансфер Мбаппе.