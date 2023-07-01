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Реал завершив трансфер Мбаппе

Кіліан Мбаппе стане гравцем Реала
Сьогодні 11:08 685 0
Реал завершив трансфер Мбаппе
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе у найближчі години офіційно стане гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє журналіст Франсуа Галлардо.

Клуби остаточно узгодили між собою умови переходу 24-річного гравця. Сума трансферу не розголошується.

ПСЖ підписав Мбаппе влітку 2017 року, орендувавши його у Монако. Через рік форвард підписав із парижанами повноцінний договір – парижани викупили права на нього за 180 млн євро.

У попередньому сезоні-2022/2023 Кіліан Мбаппе взяв участь у 46 матчах ПСЖ у всіх турнірах, забив 39 голів, зробив 26 асистів.

Раніше повідомлялося, що Реал надасть Мбаппе 130 млн євро бонусу за перехід у 2024 році.

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