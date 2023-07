Вінгер Ліона Барколя зацікавив ПСЖ та РБ Лейпциг

Вінгер Ліона і збірної Франції U-21 Бредлі Барколя потрапив у сферу інтересів ПСЖ та Лейпцига.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023

Керівники Ліона поки не ухвалили рішення, оскільки сподіваються зберегти гравця в команді.

Understand Paris Saint-Germain and RB Leipzig are both showing interest in OL top talent Bradley Barcola. ✨🇫🇷



No decision yet as OL hope to keep the player but both clubs are informed on Barcola situation. pic.twitter.com/YK4uxM4IUX