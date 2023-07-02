Вінгер Ліона Барколя зацікавив ПСЖ та РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Ліона і збірної Франції U-21 Бредлі Барколя потрапив у сферу інтересів ПСЖ та Лейпцига.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
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Керівники Ліона поки не ухвалили рішення, оскільки сподіваються зберегти гравця в команді.
Understand Paris Saint-Germain and RB Leipzig are both showing interest in OL top talent Bradley Barcola. ✨🇫🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023
No decision yet as OL hope to keep the player but both clubs are informed on Barcola situation. pic.twitter.com/YK4uxM4IUX
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