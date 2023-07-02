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Вінгер Ліона Барколя зацікавив ПСЖ та РБ Лейпциг

Керівники Ліона поки не ухвалили рішення
Сьогодні 12:53 155 0
Вінгер Ліона Барколя зацікавив ПСЖ та РБ Лейпциг
#Ліон, #ПСЖ, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліона і збірної Франції U-21 Бредлі Барколя потрапив у сферу інтересів ПСЖ та Лейпцига.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

  Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023

Керівники Ліона поки не ухвалили рішення, оскільки сподіваються зберегти гравця в команді.

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