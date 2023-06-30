Атлетіко оголосив про повернення старої клубної емблеми

Уболівальники зробили свій вибір

Джерело - Чемпіон.

Атлетіко поверне колишню емблему після голосування уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

88,68% учасників голосування обрали колишню емблему, а 11,32% обрали поточну.

Зазначимо, з 1 липня 2024 року повернеться до старої емблеми. Старе лого лише трохи відрізняється від оригінального варіанту через відсутність жовтого обрамлення.

Una vez finalizada la votación vinculante en la que han participado 77.690 socios, el club cambiará su escudo a partir del 1 de julio de 2024: https://t.co/T9x9Sny8HQ pic.twitter.com/NSn7SysFPx — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2023

Нагадаємо, півзахисник Атлетіко Кондогбіа пройде медогляд у Марселі.