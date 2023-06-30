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Атлетіко оголосив про повернення старої клубної емблеми

Уболівальники зробили свій вибір
Сьогодні 17:42 274 0
Атлетіко оголосив про повернення старої клубної емблеми
#Атлетіко Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Атлетіко поверне колишню емблему після голосування уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

88,68% учасників голосування обрали колишню емблему, а 11,32% обрали поточну.

Зазначимо, з 1 липня 2024 року повернеться до старої емблеми. Старе лого лише трохи відрізняється від оригінального варіанту через відсутність жовтого обрамлення.

Нагадаємо, півзахисник Атлетіко Кондогбіа пройде медогляд у Марселі.

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