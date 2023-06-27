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Збірна України U-21 виставила експериментальний склад на матч Євро-2023 проти Іспанії

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Сьогодні 20:43 822 0
Збірна України U-21 виставила експериментальний склад на матч Євро-2023 проти Іспанії
Фото - УАФ
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Руслан Ротань оголосив стартовий склад збірної України U-21 на гру третього туру Євро-2023 проти Іспанії.

Нещерет - Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко - Желізко, Очеретько, Криськів - Назаренко, Брагару - В'юнник

Запасні: Трубін, Фесюн, Таловєров, Сич, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Сікан, Судаков, Бондаренко.

Нагадаємо, збірні України та Іспанії забезпечили собі місце в 1/4 фіналу турніру завдяки стовідсотковому показнику в перших двох турах: обидві команди по черзі обіграли Хорватію та Румунію.

Слід додати, що Україна може вперше в історії потрапити на футбольний турнір Олімпіади. Читайте детальніше, що "синьо-жовтим" для цього потрібно.

В іншому матчі групи В Румунія зіграє з Хорватією, але цей матч уже не матиме турнірного значення у плані боротьби за вихід у плей-оф.

Євро-2023 U-21: формат, регламент та історія молодіжного чемпіонату Європи з футболу

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