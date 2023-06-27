Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023

Матч відбудеться у вівторок, 27 червня

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України зіграє з Іспанією у матчі 3-го туру групи В молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу. Матч відбудеться у вівторок, 27 червня, на стадіоні Супербет Арена у Бухаресті (Румунія). Початок - о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що у першому турі Україна перемогла Хорватію (2:0), а Румунія програла Іспанії (0:3). Потім Україна здолала Румунію (1:0), а Іспанія - Хорватію (1:0). Відтак обидві команди вже достроково вийшли до чвертьфіналу турніру.

Пряма трансляція матчу буде на місцевих телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.