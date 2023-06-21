Євро-2023 U-21: формат, регламент та історія молодіжного чемпіонату Європи з футболу

Турнір триватиме 17 днів

Джерело - Чемпіон.

У середу, 21 червня, стартує 24-й молодіжний чемпіонат Європи з футболу (27-й - якщо враховувати чемпіонати U-23). Матчі турніру відбуватимуться на чотирьох стадіонах у Румунії (два в Клуж-Напоці та два в Бухаресті) та ще чотирьох - у Грузії (по одному в Батумі й Кутаїсі та два у Тбілісі).

Змагання пройдуть із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди кваліфікуються на футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року, включно з Францією, яка відібралася туди як господар.

Участь у континентальній першості візьмуть 16 збірних, розбитих на 4 групи:

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Грузія 0 0 0 0 - 0 2 Португалія 0 0 0 0 - 0 3 Бельгія 0 0 0 0 - 0 4 Нідерланди 0 0 0 0 - 0

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Румунія 0 0 0 0 - 0 3 Іспанія 0 0 0 0 - 0 2 Україна 0 0 0 0 - 0 4 Хорватія 0 0 0 0 - 0

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Чехія 0 0 0 0 - 0 2 Англія 0 0 0 0 - 0 3 Німеччина 0 0 0 0 - 0 4 Ізраїль 0 0 0 0 - 0

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Норвегія 0 0 0 0 - 0 2 Швейцарія 0 0 0 0 - 0 3 Франція 0 0 0 0 - 0 4 Італія 0 0 0 0 - 0

Ознайомитись із розкладом матчів та слідкувати за результатами протягом турніру можна буде в окремому матеріалі за посиланням.

Транслятор

В Україні матчі Євро-2023 U-21 покажуть регіональні канали Суспільного та сайт Суспільне Спорт.

Заявка збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка).

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (обидва – Динамо Київ), Максим Таловєров (ЛАСК Австрія), Олексій Сич (Кортрейк Бельгія) Ростислав Лях (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ).

Півзахисники: Володимир Бражко (Зоря Луганськ), Іван Желізко (Валмієра Латвія), Олексій Кащук (Сабах Азербайджан), Микола Михайленко (Олександрія), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгій Судаков (усі – Шахтар Донецьк), Михайло Мудрик (Челсі, Англія).

Нападники: Богдан В'юнник (ГАК Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Головний тренер: Руслан Ротань.

Розклад матчів збірної України на груповому етапі

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Регламент

Команди, які посіли перше та друге місця у своїй групі, виходять до чвертьфіналу.

На груповому етапі команди ранжуються за очками (3 бали за перемогу, 1 бал за нічию, 0 балів за поразку). Якщо декілька команд мають рівну кількість очок, для визначення їхніх місць застосовуються наступні критерії у такому порядку:

Очки в очних матчах між цими командами. Різниця голів в очних матчах між цими командами. Голи, забиті в очних матчах між цими командами. Якщо понад дві команди мають рівну кількість очок, і після застосування всіх наведених вище критеріїв особистих зустрічей частина цих команд все ще має рівні показники, усі вказані вище критерії особистих зустрічей повторно застосовуються виключно до команд із рівними показниками. Різниця голів у всіх групових матчах. Голи, забиті у всіх матчах групи. Серія пенальті, якщо лише дві команди мають однакові показники за всіма наведеними вище критеріями, і вони зустрічаються в останньому раунді групи. Дисциплінарні очки (червона картка = 3 очки, жовта картка = 1 очко, вилучення за дві жовті картки в одному матчі = 3 очки). Рейтинг коефіцієнтів УЄФА для фінального жеребкування.

На стадії плей-оф для визначення переможців у разі необхідності використовується додатковий час і серія пенальті. Оскільки Франція кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри 2024 року як господарка, а Англія не має права брати участь у цих Олімпійських іграх, їхні результати будуть використані для визначення того, чи буде потрібен олімпійський матч плей-оф, і хто братиме в ньому участь.

Стадіони

Бухарест, "Стяуа", вміщує 31 254 глядачів

Бухарест, "Рапід-Джулешті", вміщує 14 047 глядачів

Клуж-Напока, "Клуж Арена", вміщує 30 201 глядачів

Клуж-Напока, "Константінн Радулеску", вміщує 22 198 глядачів

Тбілісі, "Динамо Арена ім. Бориса Пайчадзе", вміщує 54 202 глядачів

Тбілісі, "Стадіон ім. Михайла Месхі", вміщує 27 223 глядачів

Батумі, "Батумі", вміщує 20 000 глядачів

Кутаїсі, "Стадіон ім. Рамаза Шенгелія", вміщує 14 700 глядачів

Фаворити

Головним претендентом на перемогу в турнірі букмекери вважають збірну Іспанії, коефіцієнт 5,50, трохи менші шанси віддають Німеччині, Франції (обидві - 6,00), Англії (6,5) та Італії (8,00).

Імовірність перемоги збірної України оцінюють коефіцієнтом 20,00.

Найменше вірять у господарів, грузинів, та ізраїльтян - по 50,00.

Цікаві факти