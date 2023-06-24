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Інтер Маямі анонсував трансфер Бускетса

Перехід відбудеться на правах вільного агента
Сьогодні 08:44 186 0
Інтер Маямі анонсував трансфер Бускетса
Фото: Getty Images
#Барселона, #Бускетс, #Інтер Маямі

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі анонсував трансфер колишнього півзахисника Барселони Серджі Бускетса.

Про це йдеться у Твіттері американського клубу.

У соціальній мережі опублікували відео зі словами футбольних людей про 34-річного іспанця.

Зокрема, на відеоролику фрази Вісенте Дель Боске, Луки Модрича, Хаві, Жузепа Гвардіоли, Хуана Романа Рікельме та Ліонеля Мессі.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Нагадаємо, Барселона може підписати півзахисника Жирони на заміну Бускетсу.

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