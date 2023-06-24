Україна зігріє з Румунією, Іспанія - з Хорватією у другому турі Євро-2023 (U-21)

Джерело - Чемпіон.
24 червня на молодіжному чемпіонаті Європи команди груп A та B зіграють матчі другого туру. Збірна України протистоятиме команді Румунії.
Розклад матчів Євро-2023 U21 24 червня
19:00. Грузія - Бельгія, група A
19:00. Португалія - Нідерланди, група A
19:00. Румунія - Україна, група B
21:45. Іспанія - Хорватія, група B
Дивіться пряму трансляцію гри збірної України на Суспільному.
Збірна України в разі перемоги та нічиї аба перемоги Іспанії і іншоій грі групи, гарантує собі вихід у чвертьфінал. Чемпіонат Європи є ліцензійним для участі в Олімпійських іграх-2024.
Розклад, результати та турнірна таблиця - ТУТ.