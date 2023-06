Саутгемптон оголосив про призначення новим тренером команди Рассела Мартіна.

Про це повідомляє пресслужба "святих".

Контракт з 37-річним фахівцем підписаний на три сезони - до літа 2026 року.

We are delighted to announce Russell Martin as our new Men’s First Team Manager 😇