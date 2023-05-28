Волкотт залишить Саутгемптон

Півзахисник та вихованець Саутгемптона Тео Волкотт залишить команду в кінці сезону.

Про це заявив сам гравець.

"Сьогодні буде моя остання гра за "Саутгемптон", і я просто хотів сказати величезне спасибі всім причетним. Це фантастичний клуб з неймовірними людьми у ньому.

Я дуже засмучений, що ми не змогли залишитися в АПЛ, але я впевнений, що команда скоро повернеться.

Моя мета - продовжувати грати, і я з нетерпінням чекаю наступного виклику", - сказав Волкотт.