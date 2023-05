Волкотт залишить Саутгемптон

Півзахисник та вихованець Саутгемптона Тео Волкотт залишить команду в кінці сезону.

Про це заявив сам гравець.

На рахунку Волкотта 10 голів та 4 результативні передачі у 81 матчі за "святих".

Матч Саутгемптон - Ліверпуль розпочнеться о 18.30. Контракт 32-річного гравця спливає наприкінці червня, а новий підписано не буде.

Today marks my last appearance in a Saints shirt and I just wanted to say a huge thank you to everyone at @SouthamptonFC - it’s a fantastic club with incredible people.



I am really disappointed for the fans that we weren’t able to stay in the Premier League this season, but I… pic.twitter.com/vZQS6RBIXd