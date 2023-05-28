Волкотт залишить Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник та вихованець Саутгемптона Тео Волкотт залишить команду в кінці сезону.
Про це заявив сам гравець.
"Сьогодні буде моя остання гра за "Саутгемптон", і я просто хотів сказати величезне спасибі всім причетним. Це фантастичний клуб з неймовірними людьми у ньому.
Я дуже засмучений, що ми не змогли залишитися в АПЛ, але я впевнений, що команда скоро повернеться.
Моя мета - продовжувати грати, і я з нетерпінням чекаю наступного виклику", - сказав Волкотт.
На рахунку Волкотта 10 голів та 4 результативні передачі у 81 матчі за "святих".
Матч Саутгемптон - Ліверпуль розпочнеться о 18.30. Контракт 32-річного гравця спливає наприкінці червня, а новий підписано не буде.
Today marks my last appearance in a Saints shirt and I just wanted to say a huge thank you to everyone at @SouthamptonFC - it’s a fantastic club with incredible people.— Theo Walcott (@theowalcott) May 28, 2023
I am really disappointed for the fans that we weren’t able to stay in the Premier League this season, but I… pic.twitter.com/vZQS6RBIXd