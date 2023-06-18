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Маліновський: Ярмоленко завжди був прикладом для мене

Сьогодні 22:38 73 0
Маліновський: Ярмоленко завжди був прикладом для мене
Фото: Getty Images

Найкраща допомога для молодих гравців – це приклад, як ти сам працюєш, твоє відношення.

Про це заявив півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

"Коли я був в їньому віці, то все було по-іншому. За той час, що я грав у Бельгії, Італії, можу сказати, що найкраща допомога для молодих гравців – це приклад, як ти сам працюєш, твоє відношення. Тоді будуть молоді футболісти тянутися до тебе.

Для мене завжди був прикладом Андрій Ярмоленко, як він працював, його відношення. Це і зараз є. Його відношення до всього, як він любить футбол", - сказав Маліновський.

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