Джерело - Чемпіон.
Марсель досяг принципової згоди щодо співпраці з головним тренером Лілля Паулу Фонсекою.
Про це повідомляє Андрес Рамос.
50-річний португалець вже висловив своє бажання попрацювати у прованському клубі, але останнім тепер треба домовитися з Ліллем, який не відпустить свого тренера так просто.
El OM y Paulo Fonseca han llegado a un principio de acuerdo. El técnico portugués quiere irse al Olympique de Marseille, pero falta que negocien con el Lille, que es un duro negociador y no dejará salir fácilmente a su entrenador, al que le queda un año de contrato. pic.twitter.com/IYnoHm5SZn— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 18, 2023
Нагадаємо, Лілль продовжив контракт з Ісмаїлі.
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