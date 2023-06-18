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Екстренер Шахтаря Фонсека може очолити Марсель Маліновського

50-річний португалець вже висловив своє бажання попрацювати у прованському клубі
Сьогодні 21:20 156 0
Екстренер Шахтаря Фонсека може очолити Марсель Маліновського
Фото: Getty Images
#Марсель, #Паулу Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Марсель досяг принципової згоди щодо співпраці з головним тренером Лілля Паулу Фонсекою.

Про це повідомляє Андрес Рамос.

50-річний португалець вже висловив своє бажання попрацювати у прованському клубі, але останнім тепер треба домовитися з Ліллем, який не відпустить свого тренера так просто.

Нагадаємо, Лілль продовжив контракт з Ісмаїлі.

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