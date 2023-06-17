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Сколарі відновив тренерську кар'єру

Фахівець очолив Атлетіко Мінейро
Сьогодні 14:25 223 0
Сколарі відновив тренерську кар'єру
#Атлетіко Мінейро, #Луїс Феліпе Сколарі

Джерело - atletico.com.

Бразилець Луїс Феліпе Сколарі став головним тренером клубу Атлетіко Мінейро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З 74-річним фахівцем підписано контракт, який діятиме до грудня 2024 року.

Попереднім клубом Сколарі був бразильський Атлетіко Паранаенсе. Його він покинув у другій половині 2022 року, після чого оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Сколарі протягом кар’єри працював у 22 командах. Разом з Бразилією став чемпіоном світу у 2002 році, також брав Кубок конфедерацій у 2013-му. З Португалією став віцечемпіоном Європи у 2004-му.

З клубами двічі виграв Кубок Лібертадорес - у 1995 році з Греміо та у 1999 році з Палмейрас, а також двічі вигравав із цими клубами чемпіонат Бразилії - у 1996 та 2018 роках відповідно. Також він тренував Челсі з 2008 по 2009 рік.

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