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Сколарі завершив кар’єру тренера

Сьогодні 03:35 201 0
Сколарі завершив кар’єру тренера
#Луїс Феліпе Сколарі

Джерело - Reuters.

Бразильський тренер Луїс Феліпе Сколарі вирішив завершити свою кар’єру.

Про це заявив фахівець.

"Я йду на пенсію з посади тренера. Я призначаю помічника Пауло Турру наступним тренером нашої команди, а я буду технічним директором", - сказав Сколарі.

З травня цього року він очолював Атлетіко Паранаенсе, з яким фінішував 5-м у чемпіонаті Бразилії.

74-річний Сколарі протягом кар’єри працював у 22 командах. Разом з Бразилією став чемпіоном світу у 2002 році, також брав Кубок конфедерацій у 2013-му. З Португалією став віцечемпіоном Європи у 2004-му.

З клубами двічі виграв Кубок Лібертадорес - у 1995 році з Греміо та у 1999 році з Палмейрас, а також двічі вигравав із цими клубами чемпіонат Бразилії - у 1996 та 2018 роках відповідно. Також він тренував Челсі з 2008 по 2009 рік.

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