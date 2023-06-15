Жіру: Берлусконі був легенарною особистістю

Колишній президент футбольного клубу Мілан Сільвіо Берлусконі, який нещодавно помер, вивів "россонері" на найвищий рівень.

Про це заявив гравець Мілана Олів'є Жіру.

"Берлусконі був дуже великою та поважною людиною. Він дуже багато зробив для футболу і вивів Мілан на найвищий рівень у Європі. Думаю, Берлусконі віддадуть данину поваги, тому що він був легендарною особистістю", - сказав Жіру.