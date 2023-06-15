Фабрегас може завершити кар’єру

Сеск Фабрегас найближчими днями ухвалить офіційне рішення щодо свого майбутнього.

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Комо Сеск Фабрегас може завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт іспанця з Комо розрахований до кінця наступного сезону, але найближчими днями він може завершити професійну кар’єру.

Цього сезону 36-річний Фабрегас зіграв 17 матчів за Комо в Серії В, відзначившись двома асистами.

36-річний півзахисник за свою футбольну кар’єру встиг пограти в Арсеналі, Барселоні, Челсі та Монако. Разом із командами Фабрегас виграв 14 трофеїв. Також, гравець виступав за збірну Іспанію, з якою став переможцем чемпіонату Світу-2010 та двічі чемпіоном Європи у 2008 та 2012 році.