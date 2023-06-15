Визначився основний претендент на пост головного тренера Вереса

Сергій Лавриненко може очолити клуб із Рівного

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Інгульця Сергій Лавриненко може стати новим головним тренером Вереса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі контракт не підписано, сторони узгоджують деталі. У Лавриненка була чітка позиція, що він не буде нічого підписувати, допоки клуб не ухвалить остаточного рішення щодо Юрія Вірта.

Вірт допоміг Вересу залишитися в УПЛ, вигравши протистояння із запорізьким Металургом (0:1 у гостях, 6:1 вдома). Після завершення матчу-відповіді Вірт оголосив, що залишає клуб із Рівного.

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