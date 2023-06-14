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Аякс призначив нового головного тренера

До наступного сезону 2023/24 Аякс буде готувати Моріс Стейні.
Сьогодні 14:10 322 0
Аякс призначив нового головного тренера
#Аякс

Джерело - football24.ua.

Аякс досяг домовленості із роттердамською Спартою щодо Моріса Стейна.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

49-річний тренер підписав контракт з Аяксом на три роки. Робота Стейна зі Спартою дуже вразила керівництво амстердамського клубу. Нагадаємо, що роттердамська команда посіла шосте місце за підсумками сезону.

Разом зі Стейном до Аякса приєднався Саїд Баккаті. Він обійме посаду помічника головного тренера і його контракт також буде розрахований на три роки.

Раніше Ван дер Сар покинув Аякс.

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