Ребров: Декілька замін були плановими

Заміни гравців збірної України у матчі з Німеччиною були заплановані тренерським штабом.

Про це розповів головний тренер українців Сергій Ребров.

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"Декілька замін були плановими. Ми залишили дві заміни та використали їх наприкінці матчу. Миколенко казав, що трохи відчуває біль у коліні. Тому щодо двох останніх замін, то ми вже дивилися по ситуації на полі", - відзначив Ребров.