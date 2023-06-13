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Ребров: Декілька замін були плановими

Сергій Ребров прокоментував заміни у грі з Німеччиною
Сьогодні 08:38 284 0
Ребров: Декілька замін були плановими
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Заміни гравців збірної України у матчі з Німеччиною були заплановані тренерським штабом.

Про це розповів головний тренер українців Сергій Ребров.

Актуально: Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу

"Декілька замін були плановими. Ми залишили дві заміни та використали їх наприкінці матчу. Миколенко казав, що трохи відчуває біль у коліні. Тому щодо двох останніх замін, то ми вже дивилися по ситуації на полі", - відзначив Ребров.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Німеччина - Україна.

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