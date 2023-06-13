Джерело - rigafc.lv.
Український півзахисник Юрій Вакулко залишив латвійську Ригу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
З латвійським клубом українець підписав контракт улітку 2021 року. За час, проведений у Ризі, Вакулко провів 47 матчів та забив шість голів.
"Це трохи сумно. Тут був чудовий період. Багато спогадів. І не лише футбол. Тут я став батьком, одружився. Цей етап я запам'ятаю на все життя", – сказав українець.
Останні півроку Вакулко провів у дублі столичної команди. Хавбек пояснив, що тренер розраховував на іншого футболіста.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!