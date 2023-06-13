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Вакулко покинув Ригу

Українець втратив місце у першій команді
Сьогодні 10:45 225 0
Вакулко покинув Ригу
#Вакулко

Джерело - rigafc.lv.

Український півзахисник Юрій Вакулко залишив латвійську Ригу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З латвійським клубом українець підписав контракт улітку 2021 року. За час, проведений у Ризі, Вакулко провів 47 матчів та забив шість голів.

"Це трохи сумно. Тут був чудовий період. Багато спогадів. І не лише футбол. Тут я став батьком, одружився. Цей етап я запам'ятаю на все життя", – сказав українець.

Останні півроку Вакулко провів у дублі столичної команди. Хавбек пояснив, що тренер розраховував на іншого футболіста. 

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