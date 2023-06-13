Луческу - пріоритетний варіант для Фенербахче

Тренер Динамо може очолити Фенербахче

Після відставки Жорже Жезуша Фенербахче розпочав пошуки головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє NTV Spor з посиланням на beIN Sports.

Перше місце в списку бажаних кандидатів займає наставник Динамо Мірча Луческу. Керівництво Фенербахче хоче бачити на чолі команди людину, яка добре знається на турецькій Суперлізі.

Нагадаємо, 77-річний румун раніше тренував два інші стамбульські клуби - Галатасарай (2000 - 2002) та Бешикташ (2002 - 2004). З 2017 по 2019 рік Мірча також очолював збірну Туреччини.

Раніше Луческу відхилив пропозицію ЦСКА.