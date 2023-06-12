Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Сьогодні 21:00 1097
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Сьогодні 22:07 599
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Сьогодні 20:43 2711
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Сьогодні 20:01 8146
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Сьогодні 13:59 922
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Сьогодні 12:40 383
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Сьогодні 11:45 843 1
Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 10:17 1909
Німеччина - Україна: ставки та прогноз букмекерів
Сьогодні 10:10 756
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу
Сьогодні 09:30 56897
Прямі трансляції

Флік: У грі із сильним суперником збірна Німеччини проявила характер

Ганс-Дітер Флік прокоментував нічию проти збірної України
Сьогодні 22:37 233 0
Флік: У грі із сильним суперником збірна Німеччини проявила характер
#Флік

Джерело - УАФ.

Збірна Німеччини змогла проявити характер у грі проти України.

Про це розповів головний тренер німців Ганс-Дітер Флік.

"Гра продемонструвала поточний стан нашої команди. Ми добре розпочали, забили швидкий м’яч, відчували підтримку вболівальників, а потім припустилися індивідуальних помилок, що призвели до голів у наші ворота. Нам слід багато працювати, і ми знаємо, що це тривалий процес.

Актуально: Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу

Важливо, що у грі із сильним суперником ми проявили характер. Ми створювали моменти, але не реалізовували їх", — зазначив Флік.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Німеччина - Україна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів 8146
Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту 3535 2
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу 56897
Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії 2952
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 297721 3
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 8358
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54295
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 283039
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12944
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57173
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45043
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74083