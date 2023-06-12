Флік: У грі із сильним суперником збірна Німеччини проявила характер

Джерело - УАФ.
Збірна Німеччини змогла проявити характер у грі проти України.
Про це розповів головний тренер німців Ганс-Дітер Флік.
"Гра продемонструвала поточний стан нашої команди. Ми добре розпочали, забили швидкий м’яч, відчували підтримку вболівальників, а потім припустилися індивідуальних помилок, що призвели до голів у наші ворота. Нам слід багато працювати, і ми знаємо, що це тривалий процес.
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Важливо, що у грі із сильним суперником ми проявили характер. Ми створювали моменти, але не реалізовували їх", — зазначив Флік.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Німеччина - Україна.