На фіналі Ліги чемпіонів у Стамбулі в уболівальника забрали прапор України

Джерело - Бомбардир.

На фіналі Ліги чемпіонів Манчестері Сіті - Інтер охорона Олімпіського стадіону в стасмбулі відібрала український прапор у вболівальника.

Повідомляє телеграм-канал Бомбардир.

Без жодних пояснень. Щоправда, потім повернула, але не дозволила його розвісити.

Матч завершився мінімальною перемогою номінальних господарів - Манчестер Сіті (1:0). Єдиний гол на рахунку Родрі на 68-й хвилині.

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