На фіналі Ліги чемпіонів у Стамбулі в уболівальника забрали прапор України

Джерело - Бомбардир.
На фіналі Ліги чемпіонів Манчестері Сіті - Інтер охорона Олімпіського стадіону в стасмбулі відібрала український прапор у вболівальника.
Повідомляє телеграм-канал Бомбардир.
Без жодних пояснень. Щоправда, потім повернула, але не дозволила його розвісити.
Матч завершився мінімальною перемогою номінальних господарів - Манчестер Сіті (1:0). Єдиний гол на рахунку Родрі на 68-й хвилині.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua