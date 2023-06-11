Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів переміг Інтер (1:0) і вперше в історії здобув почесний трофей.

Цифри та рекорди

Манчестер Сіті став 23-м клубом - володарем трофею;

Вдруге фінал ЛЧ відбувся на Олімпійському стадіоні у Стамбулі, як і в 2005 (Мілан - Ліверпуль) році англійський клуб переміг італійський;

Іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі став автором першого голу "містян" у фіналах ЛЧ;

Жузеп Гвардіола - перший тренер в історії, який відзначився двома треблами (3 турніри в 1 сезоні: внутрішній чемпіонат країни, національний кубок і кубок Ліги Чемпіонів);

Також наставник Сіті виграв третю ЛЧ як головний тренер. Більше лише в Карло Анчелотті (4), по три - в Боба Пейслі та Зінедіна Зідана;

Третій воротар Манчестер Сіті Скотт Карсон вдруге виграв ЛЧ, уперше - в тому самому фіналі 2005 року на лаві запасних Ліверпуля;

Інтер програв третій фінал із шести Кубка/Ліги чемпіонів;

"Містяни" принесли 15-й найпочесніший трофей клубного футболу Англії (25 фіналів);

Предстаники Італії програли 15-й фінал при 12 перемогах;

Уперше з 2013 року хорватський футболіст не виграв Лігу чемпіонів;

Останні 4 фінальні поєдинки неодмінно завершувались з рахунком 1:0.

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