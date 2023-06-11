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Альварес — перший гравець в історії, який виграв требл та чемпіонат світу в одному сезоні

Гравець встановив історичний рекорд
Сьогодні 13:40 348 0
Альварес — перший гравець в історії, який виграв требл та чемпіонат світу в одному сезоні
#Хуліан Альварес

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Хуліан Альварес встановив рекорд завдяки перемозі у Лізі чемпіонів.

Нападник став першим гравцем в історії футболу, який один сезон виграв чемпіонат світу та оформив требл.

Футболіст став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, а з Манчестер Сіті він виграв чемпіонат та Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів.

23-річний Хуліан Альварес у сезоні-2022/23 провів 49 матчів за команду, забив 17 голів та зробив 5 асистів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

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