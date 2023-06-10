Евертон може поборотися за півзахисника Манчестер Юнайтед Мактомінея

Шотландець хоче залишити Манчестер Юнайтед влітку

Джерело - Football Insider.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней може продовжити кар'єру в Евертоні.

Про це повідомляє Football Insider

Шотландець повідомив своїм друзям, що хоче залишити Манчестер Юнайтед влітку.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч хоче підсилити склад перед наступним сезоном.

Втім, вартість Мактомінея більше 20 мільйонів фунтів стерлінгів робить цей трансфер дуже важким.

Повідомлялося, що шотландець зацікавив Вест Гем.

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