Вест Гем хоче підписати Магвайра та Мактомінея

Вест Гем готує підсилення складу у літнє трансферне вікно

Вест Гем хоче підписати двох гравців Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ESPN.

Вест Гем зробить нову спробу підписати центрального захисника Гаррі Магвайра, яким цікавилися протягом зимового трансферного вікна. Також лондонці зацікавлені в переході шотландського півзахисника Скотта Мактомінея.

Обидва гравці не є основними на своїх позиціях у поточному сезоні. Нещодавно повідомлялося, що сам Магвайр визнав необхідність залишити клуб. Своєю чергою, Мактоміней минулого місяця повідомив клуб, що хоче піти влітку.

Нагадаємо, Арсенал виділить понад 90 млн фунтів на трансфер Райса.

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