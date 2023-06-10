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Бейл дав свій прогноз на фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер

Найкращим гравцем матчу, на думку Бейла, стане Кевін де Брюйне
Сьогодні 16:27 325 0
Бейл дав свій прогноз на фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер
#Кевін Де Брейне, #Інтер, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Гарет Бейл

Джерело - Daily Star.

Колишній гравець Реала Гарет Бейл зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2022/23 Манчестер Сіті - Інтер.

Про це повідомляє Daily Star.

5-разовий переможець турніру вважає, що фінальна зустріч завершиться з рахунком 5:0 на користь клубу АПЛ.

  Актуально: Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах

Найкращим гравцем матчу, на думку Бейла, стане Кевін де Брюйне.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн фіналу ЛЧ.

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