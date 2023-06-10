Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 10 червня, англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер визначать тріумфатора Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Volia TV та Megogo. Пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів в Україні - ната Megogo.

Туреччина вдруге прийме фінал, і вдруге вирішальна гра відбудеться на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка в Стамбулі. У першому фіналі на цій арені також зустрічалися представники Англії та Італії. Та гра увійшла в історію як "Стамбульське диво". У сезоні 2004/05 Ліверпуль створив свій легендарний камбек проти Мілана, програючи 0:3 після першого тайму.

Історія

Фінал 2023 року стане 67-м в історії Ліги/Кубка чемпіонів;

Вперше трофей розіграли в сезоні-1955/56 іспанський Реал і французький Реймс (4:3);

Із сезону-1992/93 турнір має назву Ліга чемпіонів, першим переможцем ребрендованого турніру став Олімпік із Марселя, який у вирішальній грі мінімально переміг Мілан (1:0);

Англійські клуби вигравали трофей 14 разів при 24 фіналах. Найбільше Ліверпуль - 6 разів (10 фіналів);

Італійські команди ставали володарями Кубка 12 разів при 26 фіналах. Найбільше Мілан - 7 (11 фіналів);

Найтитулованішим клубом є мадридський Реал (14);

Найтитулованішим гравцем Кубка чемпіонів - Франсіско Хенто ( 6 , Реал), Ліги чемпіонів - одразу десять гравців зіграли в 5 фіналах: Бейл, Бензема, Каземіро, Іско, Карвахаль, Кроос, Марсело, Модрич, Начо (усі - Реал) та Роналду (МЮ, Реал);

Найбільше матчів у фіналах КЧ - Франсіско Хенто (8, Реал), КЧ/ЛЧ - Паоло Мальдіні (8, Мілан), ЛЧ - Кріштіану Роналду (6, МЮ, Реал);

Найкращими бомбардирами фіналів Кубка чемпіонів є футболісти Реала Альфредо ді Стефано ( 7 , Реал) та Ференц Пушкаш ( 7 , Реал), Ліги чемпіонів - Кріштіану Роналду ( 4 , Манчестер Юнайтед, Реал);

Найбільша кількість голів у фіналі Кубка чемпіонів - Ференц Пушкаш ( 4 , Реал - Айнтрахт 7:3, 1960), Ліги чемпіонів - Гарет Бейл ( 2 , Реал - Ліверпуль 3:1, 2018), Ернан Креспо ( 2 , Мілан - Ліверпуль 3:3, пен. 2:3, 2005) Філіппо Індзагі ( 2 , Мілан - Ліверпуль 2:1, 2007), Даніеле Массаро ( 2 , Мілан - Барселона 4:0, 1994) Дієго Міліто ( 2 , Баварія - Інтер 0:2, 2010) Карл-Хайнц Рідле ( 2 , Боруссія Дортмунд - Ювентус 3:1, 1997) Кріштіану Роналду ( 2 , Ювентус - Реал 1:4, 2017);

Гарет Бейл ( , Реал - Ліверпуль 3:1, 2018), Ернан Креспо ( , Мілан - Ліверпуль 3:3, пен. 2:3, 2005) Філіппо Індзагі ( , Мілан - Ліверпуль 2:1, 2007), Даніеле Массаро ( , Мілан - Барселона 4:0, 1994) Дієго Міліто ( , Баварія - Інтер 0:2, 2010) Карл-Хайнц Рідле ( , Боруссія Дортмунд - Ювентус 3:1, 1997) Кріштіану Роналду ( , Ювентус - Реал 1:4, 2017); Найтитулованішим тренером ЛЧ (4) є Карло Анчелотті (2003, 2007 - Мілан; 2014, 2022 - Реал), КЧ (3) - Боб Пейслі (1977, 1978, 1981 - Ліверпуль).

Фінал

Обслуговуватиме матч бригада арбітрів із Польщі на чолі з Шимоном Марциняком, для якого це перший фінал єврокубків. Поляк також обслуговував фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція (3:3, 4:2 - пенальті).

Манчестер Сіті

1 раз грали у вирішальному матчі, програли 1:0 у 2021 році Челсі

0 - виграних трофеїв;

- виграних трофеїв; 27,6 років - середній вік гравців;

років - середній вік гравців; 1,05 млрд. євро - трансферна вартість гравців;

млрд. євро - трансферна вартість гравців; 17 - легіонерів;

- легіонерів; 3 - перемоги в турнірі у головного тренера Пепа Гвардіола - двічі як тренер (Барселона, 2009, 2011) та одного разу як гравець (Барселона, 1992);

- перемоги в турнірі у головного тренера Пепа Гвардіола - двічі як тренер (Барселона, 2009, 2011) та одного разу як гравець (Барселона, 1992); 1 - програний фінал у Гвардіоли (Манчестер Сіті, 2021).

Інтер Мілан

5 разів грали у фіналі

3 - перемоги (1964, 1965, 2010);

2 - поразки в фіналі (1967, 1972);

- поразки в фіналі (1967, 1972); 28,9 років - середній вік гравців;

років - середній вік гравців; 534,45 млн євро - трансферна вартість футболістів.

Це буде перший офіційний матч між Манчестер Сіті та Інтером. Загалом у фіналах чотири рази зустрічались представники Англії та Італії, в усіх був присутній Ліверпуль. Детальніше - ТУТ.

Букмекери вважають англійський гранд беззаперечним фаворитом фіналу. Коефіцієнт на перемогу "містян" в основний час - 1,52. Перемога Інтера - 6,9, нічия - 4,9. Коефіцієнти з урахуванням додаткового часу та серії пенальті: МС - 1,24, Інтер - 4,6.

Цікавий факт: Уперше фінал Ліги чемпіонів у суботу було зіграно в 2010 році. Інтер виграв у Баварії (2:0).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua