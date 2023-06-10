Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Останній єврокубковий фінал сезону

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, плей-оф Фінал 10 червня, 2023 рік. 22:00 Манчестер Сіті (Англія) - Інтер (Мілан, Італія) Стадіон Ататюрк (Стамбул, Туреччина) Головний арбітр - Шимон Марциняк, Польща Трансляція - Volia TV, MEGOGO



10 червня англійський Манчестер Сіті зіграє проти італійського Інтернаціонале у фінальному матчі Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні Ататюрк у Стамбулі й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті

Підопічні Хосепа Ґвардіоли переважною більшістю фахівців та просто вболівальників вважаються найсильнішою командою Європи останніх років. Для довершення домінування в Англійській Прем'єр-лізі "блакитним" не вистачає перемоги ще й у головному клубному міжнародному турнірі.

Ман Сіті, якщо виграє в суботу, оформить требл (перемога в чемпіонаті, національному кубку та Лізі чемпіонів). Досі єдиним англійським клубом, якому вдалося подібне, є Манчестер Юнайтед-1998/99. Саме "червоних дияволів" Сіті здолав у фіналі Кубка напередодні.

До поєдинку проти Інтера "містяни" підходять у статусі очевидного фаворита та без відчутних кадрових утрат. Відтак на полі можна буде очікувати найсильнішої версії команди.

Інтер

Сімоне Індзаґі та його команда також здобули цього сезону два трофеї на внутрішній арені. Проте, окрім Кубка, "нерадзуррі" виграли всього-на-всього Суперкубок, а не Серію А. Перший за 13 років вихід до фіналу ЛЧ зробив кампанію-2022/23 вдалою для головного тренера та врятував його репутацію в очах власників клубу, які, за чутками, влітку зміняться.

Нестабільні виступи протягом значної частини футбольного року перетворились у дивовижну форму наприкінці весни - з 12 останніх матчів у всіх турнірах Інтер виграв 11.

Як і суперник, міланці зможуть у суботу розраховувати на всіх найсильніших виконавців - побоювання викликає лише стан резервного нападника Хоакіна Корреа. А центральний захисник Мілан Шкріньяр, який вже однією ногою в ПСЖ, останнім часом і значну частину сезону не грав через травму.

Історія зустрічей

Команди жодного разу не зустрічалися в межах офіційного матчу, а у двох зафіксованих товариських поєдинках обмінялися перемогами з рахунком 3:0.

Пряма мова

Хосеп Ґвардіола (головний тренер Ман Сіті): "Інтер — це команда з великою історією, вони досягли неймовірних успіхів, граючи у своїй манері. Це не правда, що Інтер тільки обороняється. Міланці чудово переходять з оборони до атаки та знаходять своїх нападників. У них чудово відпрацьований процес розіграшу м’яча, починаючи з Онана. Андре — винятковий голкіпер, наразі він один із найкращих на планеті.

Нам буде складно застосовувати високий пресинг. У них дійсно чудова команда. Я переглянув чимало матчів за участі Інтера, і тепер розумію, чому вони вийшли до фіналу.

Це команда, яка створює чимало труднощів для суперника. Нам буде непросто діяти проти такої оборонної манери. Нам потрібно грати ритмічно, але терпляче. Ми не зможемо зламати їхній захист у три-чотири передачі".

Сімоне Індзаґі (головний тренер Інтера): “Зараз ми у фіналі, це була чудова подорож, яка розпочалася минулого року. Я не дуже хороший у прогнозах. Ми знаємо, що зустрінемося з найсильнішою командою світу, яка п’ять разів вигравала Прем’єр-лігу за останні шість років.

Нам слід бути обережними, грати як команда. Ми знаємо, що боремося з найкращими, з фантастичним складом і тренером, який ознаменував цілу епоху. Сучасний футбол ділиться на до і після Гвардіоли. Для нас це буде дуже важливо”.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон - Аканджі, Діаш, Аке - Стоунз, Родрі - Бернарду, де Брюйне, Ґюндоґан, Ґріліш - Голанд.

Інтер: Онана - Дарміан, Ачербі, Бастоні - Думфріс, Чалханоґлу, Брозович, Барелла, Дімарко - Джеко, Лаутаро.

Цифри та факти

Фінали ЛЧ почали грати по суботах у 2010-му - саме тоді Інтер виграв свій поки що останній Кубок чемпіонів

Інтер є останньою на сьогодні італійською командою, якій вдалося виграти Лігу чемпіонів (2009/10)

Один із двох програних фіналів Кубка чемпіонів Інтер провів саме проти британського клубу - Селтіка в сезоні 1966/67

Нападник Інтера, Едін Джеко, залишив помітний слід в історії Ман Сіті: 50 голів у 130 матчах (2011-2016 рр.)

Стадіон Ататюрк приймав інший італо-англійський фінал ЛЧ - у сезоні-2004/05 між Міланом та Ліверпулем, коли мерсісайдці відігралися з рахунку 0:3 й довели справу до перемоги в серії пенальті

Прогноз букмекерів

Ман Сіті – 1.50, Інтер – 7.10, нічия – 4.80.

Загальний прохід (враховуючи овертайм і серію пенальті): Ман Сіті – 1.24, Інтер – 4.65.

Прогноз Чемпіона

Перемога Манчестер Сіті - 4:1.