ТаТоТаке спростували розірвання контракту Хланя із Зорею

Угода гравця із луганським клубом спливає в грудні цього року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Зорі Максим Хлань не розривав контракт з командою.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі мова йде про цивілізоване вирішення питання, тобто про певну угоду між футболістом та клубом. На основі цієї угоди Хлань матиме можливість перейти в новий клуб влітку за адекватну компенсацію.

Угода гравця із луганським клубом спливає в грудні цього року, а футболіст не грає за Зорю ще з квітня.

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