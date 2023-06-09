Головне
Гвоздик допоможе Канело готуватися до реваншу з росіянином
Сьогодні 09:25 481
Косенко: У нашій групі всі чотири збірні приблизно одного рівня
Сьогодні 15:40 444
Красюк: Ф'юрі може бути забутим в історії боксу
Сьогодні 14:55 247
Баюл: Петренко працював з Україною і всю зиму протанцював у шоу Навки - просто тварюка якась
Сьогодні 13:42 1672 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 13:21 269707 21
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 12:11 1997 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Сьогодні 12:04 72553
Палкін: Вірю, що Мудрик відпрацює повну суму, яку за нього заплатили
Сьогодні 11:40 218
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Вчора 20:42 11453
Збірна України прибула до Німеччини
Вчора 19:53 1168
Прямі трансляції

Манчестер Сіті - Інтер: прогноз і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:01 104 0
Манчестер Сіті - Інтер: прогноз і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
#ATP, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Букмекери віддають більше шансів на перемогу Манчестер Сіті над Інтром у фіналі Ліги чемпіонів - 2022/23.

Коефіцієнт на перемогу "містян" в основний час - 1,52. Перемога Інтера - 6,9, нічия - 4,9. Коефіцієнти з урахуванням додаткового часу та серії пенальті: МС - 1,24, Інтер - 4,6.

Фінал відбудеться в суботу, 10 червня в Стамбулі на Олімпійському стадіоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція - на Volia TV. Слідкуйте за матчем онлайн на нашому сайті в текстовій трансляції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй 2717
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова Довбик повторив рекорд Арсена Авакова 11453
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 72553
Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі Почеттіно назвав 12 гравців, які залишаться у Челсі 2480
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос 10248 2
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 269707 21
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14922
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 72011 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28437 3
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17476 7
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47087
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117866