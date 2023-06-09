Манчестер Сіті - Інтер: прогноз і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Букмекери віддають більше шансів на перемогу Манчестер Сіті над Інтром у фіналі Ліги чемпіонів - 2022/23.

Коефіцієнт на перемогу "містян" в основний час - 1,52. Перемога Інтера - 6,9, нічия - 4,9. Коефіцієнти з урахуванням додаткового часу та серії пенальті: МС - 1,24, Інтер - 4,6.

Фінал відбудеться в суботу, 10 червня в Стамбулі на Олімпійському стадіоні. Початок о 22:00 за київським часом.

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