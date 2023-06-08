Лаціо хоче підписати Жоржиньйо

Лаціо цікавиться півзахисником збірної Італії

Лаціо зацікавлений у трансфері півзахисника Арсенала Жоржиньйо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Лондонці можуть погодитися продати італійця за розумну суму, можливо, аналогічну тій, що була сплачена пів року тому Челсі (12 млн фунтів).

Основна проблема полягає в зарплатні гравця. Зараз Жоржиньйо отримує 6,5 млн євро, тоді як Лаціо не запропонує більше ніж 4 млн.

За "канонірів" 31-річний півзахисник зіграв 16 матчів, відзначившись одною результативною передачею.

Нагадаємо, захисник Руха зацікавив Лаціо.