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Реал готує трансфер Гаверца

Сам гравець зацікавлений у переході в мадридський клуб. Реал готує трансфер Гаверца
Сьогодні 14:29 268 0
Реал готує трансфер Гаверца
Фото - gettyimages
#Кай Гаверц, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Реал намагатиметься підписати півзахисника Челсі Кая Гаверца найближчими днями.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Челсі готовий продати Гаверца, очікуючи, що до гонки за гравцем приєднаються і інші клуби. Перехід у Реал є пріоритетним варіантом для самого гравця.

Контракт півзахисника з Челсі чинний до літа 2025 року. Лондонці придбали німця у Баєра за 80 млн євро у вересні 2020-го.

Зазначимо, що в цьому сезоні  німецький футболіст провів 41 поєдинок, в яких відзначився дев'ятьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, Бензема не покине Реал в літнє трансферне вікно.

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