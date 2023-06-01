Бензема не покине Реал в літнє трансферне вікно

Французький форвард відчуває, що ще здатен відіграти один сезон на високому рівні

Джерело - Marca.

Нападник Реала Карім Бензема не покине мадридський клуб влітку.

Про це повідомляє Marca.

Французький форвард відчуває, що ще здатен відіграти один сезон на високому рівні, тому збирається підписати з клубом новий контракт до 2024 року.

Також Бензема не виключає, що після його закінчення може опинитися в чемпіонаті Саудівської Аравії. Пропозиція залишиться в силі, навіть якщо Карім ще рік відіграє в Мадриді.

Повідомлялося, що француз збирається покинути Реал влітку.

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