ПСЖ хоче запросити Нагельсманна та Анрі

ПСЖ шукає нового головного тренера

У ПСЖ визначились із тренером, який замінить Крістофа Галтьє.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Парижани хочуть запросити на посаду тренера Юліана Нагельсманна. При цьому також зазначається, що керівництво ПСЖ хоче, щоб помічником у німця був Тьєррі Анрі.

Нагадаємо, що Юліана Нагельсмана було звільнено з Баварії в березні цього року, а Тьєррі Анрі разом з усім тренерським штабом Роберто Мартінеса припинив свою роботу зі збірною Бельгії після чемпіонату світу-2022.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ очолить Луїс Енріке.