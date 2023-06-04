У ПСЖ визначились із новим тренером

Енріке близький до того, щоб очолити парижан

У ПСЖ визначились із тренером, який найближчим часом очолить клуб.

Про це повідомляє As.

Йдеться про екснаставника Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріка. Катарські власники клубу вважають іспанця ідеальним кандидатом на пост тренера. Переговори між сторонами вже розпочалися.

Ймовірно Енріке підпише контракт на три роки із опцією продовження ще на сезон. Раніше Енріке вів переговори з Наполі.

Нагадаємо ПСЖ оголосив про звільнення Крістофа Гальтьє. Французький клуб під керівництвом тренера виграв Лігу 1 цього сезону, але не досяг результату в Лізі чемпіонів і Кубку Франції.