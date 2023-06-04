Кернозенко: Мені не вдалося виправдати довіру Лобановського

Колишній голкіпер В'ячеслав Кернозенко хотів закріпитися у старті збірної України.

Про це заявив сам гравець.

"Найнеприємніше, що мені не вдалося виправдати довіру Лобановського. Гра з Польщею була його дебютним поєдинком на офіційному рівні як головного тренера збірної України. Шанси зіграти були в мене, Левицького та Вірта. Ми до останнього не знали, хто стоятиме.

Тоді все пішло не так. Навіть погодні умови, до яких я не зміг пристосуватися з перших хвилин. Але ключовими факторами, напевно, стали брак досвіду та вміння справлятися з напругою, яка тоді була просто колосальною. У 25 років довелося знову вчитися ходити у футболі", - сказав Кернозенко.