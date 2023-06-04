Головне
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 19:59 2305
Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:39 19
Циганков зробив гольову передачу в останній грі сезону за Жирону
Сьогодні 21:19 210
Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA
Сьогодні 21:04 268
Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 19:40 353
Завацька перемогла білоруску у фіналі турніру в Італії
Сьогодні 18:24 484
Динамо вдруге в історії не змогло завоювати медалі чемпіонату України
Сьогодні 17:43 668
Визначились усі учасники єврокубків-2023/24 від України
Сьогодні 17:29 988
Стали відомі всі учасники плей-оф за місце в УПЛ
Сьогодні 17:25 782
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ
Сьогодні 17:18 1541
Прямі трансляції

Кернозенко: Мені не вдалося виправдати довіру Лобановського

Відомий у минулому воротар згадав дебютний матч за збірну України
Сьогодні 20:55 248 0
Кернозенко: Мені не вдалося виправдати довіру Лобановського
Фото Getty Images
#Валерій Лобановський, #В'ячеслав Кернозенко

Джерело - fanday.net.

Колишній голкіпер В'ячеслав Кернозенко хотів закріпитися у старті збірної України.

Про це заявив сам гравець.

"Найнеприємніше, що мені не вдалося виправдати довіру Лобановського. Гра з Польщею була його дебютним поєдинком на офіційному рівні як головного тренера збірної України. Шанси зіграти були в мене, Левицького та Вірта. Ми до останнього не знали, хто стоятиме.

Тоді все пішло не так. Навіть погодні умови, до яких я не зміг пристосуватися з перших хвилин. Але ключовими факторами, напевно, стали брак досвіду та вміння справлятися з напругою, яка тоді була просто колосальною. У 25 років довелося знову вчитися ходити у футболі", - сказав Кернозенко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження 2496 3
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі 2289
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ 1541
4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал 4727
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос 2305
Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ Металіст 1925 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2830
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149819 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 71540 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36160
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5281
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117337
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14987 6