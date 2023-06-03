УАФ відмовила Вересу у використанні ВАР у матчі з Інгульцем

УАФ пішла проти бажання Вереса призначити ВАР на лобовий матч проти Інгульця

Джерело - ТаТоТаке.

УАФ не задовольнила прохання Вереса про використання ВАР на матчі 30-го туру УПЛ проти Інгульця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Комісія в особі Олега Протасова, Лучано Лучі, а також Євгена Дикого відмовила через "недотримання вимог щодо термінів подачі заявки" — два тижні до початку гри. Верес написав листа 26 травня — за 9 днів до гри.

Додамо, що гра проти Інгульця несе важливе турнірне значення для Вереса. Від неї залежатиме, чи потрапить команда у зону перехідних матчів.

Матч відбудеться 4 червня. Початок о 15:00.

Раніше повідомлялося, що Верес домовився з Маркевичем-молодшим про контракт.