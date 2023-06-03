Головне
Костюк вийшла в 1/8 фіналу парного Ролан Гаррос
Сьогодні 15:25 607
Луческу стане спортивним директором Фенербахче - ЗМІ
Сьогодні 19:24 397
4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал
Сьогодні 19:08 180
Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії
Сьогодні 18:59 227
Ребров підтвердив роботу у збірній України
Сьогодні 17:52 582
Мессі підтвердив відхід з ПСЖ
Сьогодні 17:37 395
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Сьогодні 14:43 12821
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 14:26 33273
"Я хотів би дожити до ста років": правила життя Мухаммеда Алі
Сьогодні 11:35 2367
Еліна Світоліна пояснила, чому не тисне руки росіянкам та білорускам
Сьогодні 10:27 1833
Прямі трансляції

УАФ відмовила Вересу у використанні ВАР у матчі з Інгульцем

УАФ пішла проти бажання Вереса призначити ВАР на лобовий матч проти Інгульця
Сьогодні 18:10 227 0
УАФ відмовила Вересу у використанні ВАР у матчі з Інгульцем
#Верес, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

УАФ не задовольнила прохання Вереса про використання ВАР на матчі 30-го туру УПЛ проти Інгульця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Комісія в особі Олега Протасова, Лучано Лучі, а також Євгена Дикого відмовила через "недотримання вимог щодо термінів подачі заявки" — два тижні до початку гри. Верес написав листа 26 травня — за 9 днів до гри.

Додамо, що гра проти Інгульця несе важливе турнірне значення для Вереса. Від неї залежатиме, чи потрапить команда у зону перехідних матчів.

Матч відбудеться 4 червня. Початок о 15:00.

Раніше повідомлялося, що Верес домовився з Маркевичем-молодшим про контракт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 12821
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 33273
Загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ Загинув український футболіст, який призупинив кар'єру у Польщі задля служби в ЗСУ 7588 4
26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі 26 років тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі 8953
"Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову "Як писав, так і писатиму": Мілевський грубо відповів фанату на заклик перейти на українську мову 10902
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо 8310 1
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208890
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21725
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72312
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1947
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28187 3
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15753 3