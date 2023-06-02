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Вірт відреагував на чутки про можливий відхід з Вереса

Юрій Вірт прокоментував своє майбутнє у Вересі
Сьогодні 21:12 57 0
Вірт відреагував на чутки про можливий відхід з Вереса
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Вірт

Джерело - nkveres.com.

Наставник Вереса Юрій Вірт сконцентрований на заключному поєдинку своєї команди у поточному сезоні.

Про це розповів сам фахівець.

"Футболісти читають інтернет, вони в курсі всіх останніх новин і чуток. Звісно, у них виникають певні запитання, і це нормально. Але я сказав їм не відволікатися, а максимально зосередитися на підготовці до гри з Інгульцем, яка матиме величезне турнірне значення для всіх нас.

Тішить, що хлопці поставилися до моїх прохань із розумінням, віддаються на тренуваннях повністю, байдужих немає. Вони – професіонали. Найважливіше – це виграти завершальний матч сезону. Все інше – потім. Пролунає останній фінальний свисток, тоді й визначимо з президентом клубу: як і в якому напрямку рухатися. Поки що всі думки про Інгулець", – розповів Вірт.

Раніше повідомлялося, що Верес домовився з Маркевичем-молодшим про контракт.

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