УЄФА виключить Ювентус з єврокубків на один рік

Президент УЄФА наполягатиме на виключенні туринців з євротурнірів

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Президент УЄФА Александер Чеферін зустрівся з головою Федерації футболу Італії Габріеле Гравіною.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Очільник УЄФА висловив своє невдоволення, що Федерація уклала з Ювентусом угоду про визнання провини у фінансових махінаціях. Чеферін вважає, що це завадило жорсткішому покаранню туринців - з них могли зняти більше, ніж 10 очок.

Чеферін наполягатиме на виключенні Ювентуса з євротурнірів УЄФА, якщо вона потрапить у Лігу Європи або Лігу конференцій за підсумками сезону.

Нагадаємо, Ювентус продовжить контракт з голкіпером клубу.

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