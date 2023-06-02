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Визначилася заявка збірної Німеччини на матч з Україною

Флік викликав 26 гравців на товариські матчі
Сьогодні 12:22 330 0
Визначилася заявка збірної Німеччини на матч з Україною
#Флік, #Німецький футбольний союз

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік викликав 26 гравців на товариські матчі з національними командами України, Польщі та Колумбії.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Воротарі: Бернд Лено (Фулгем), Марк-Андре тер Стеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт)

Захисники: Маттіас Гінтер (Фрайбург), Робін Гозенс (Інтер), Бенджамін Генріхс (РБ Лейпциг), Тіло Керер (Вест Гем), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал), Ніко Шлоттербек (Боруссія Д), Малік Тіав (Мілан), Маріус Вольф (Боруссія Д)

Півзахисники: Юліан Брандт (Боруссія Д), Емре Джан (Боруссія Д), Леон Горецка (Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Йонас Гофманн (Боруссія М), Йозуа Кімміх (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Кевін Шаде (Брентфорд), Флоріан Віртц (Баєр)

Нападники: Ніклас Фюллькруг (Вердер), Кай Гаверц (Челсі), Тімо Вернер (РБ Лейпциг)

Нагадаємо, збірна України розпочне свій збір 8 червня в Бремені. 12-го числа саме там синьо-жовті зіграють товариський матч із командою Німеччини, а 16-го та 19-го проведуть поєдинки відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно.

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