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Визначилася заявка збірної України на червневі матчі

До списку увійшли 27 футболістів
Сьогодні 11:36 173 0
Визначилася заявка збірної України на червневі матчі
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на червневі матчі.

Про це повідомляє УАФ.

Ще п’ять гравців увійшли до резервного списку.

Список викликаних гравців до лав національної збірної України з футболу:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олександр Сваток (СК Дніпро-1 Дніпро), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США).

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Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Владислав Кочергін (Ракув Ченстохова, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — Динамо Київ), Богдан Михайліченко, Мар'ян Швед (обидва — Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія Прага, Чехія).

Національна команда розпочне свій збір 8 червня в Бремені. 12-го числа саме там синьо-жовті зіграють товариський матч із командою Німеччини, а 16-го та 19-го проведуть поєдинки відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно.

Прізвище нового головного тренера збірної України, який керуватиме діями обраного складу виконавців, офіційно буде оголошено найближчим часом.

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