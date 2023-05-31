Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: ОНЛАЙН
Севілья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Теллес, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хіль, Ен-Несірі
Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Манчіні, Смоллінг, Челік, Матич, Крістанте, Спінаццола, Пеллегріні, Абрагам, Дибала
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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