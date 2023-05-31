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Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: стартові склади команд

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд
Сьогодні 21:09 255 0
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: стартові склади команд
#Ліга Європи, #Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

  Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: ОНЛАЙН

Севілья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Теллес, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хіль, Ен-Несірі

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Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Манчіні, Смоллінг, Челік, Матич, Крістанте, Спінаццола, Пеллегріні, Абрагам, Дибала

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Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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