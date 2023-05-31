Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Матч відбудеться в середу, 31 травня, на арені Пушкаша в Будапешті. Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за фінальною грою у текстовому онлайні в цій новині.

Пряма трансляція гри на Volia TV та медіасервісі Megogo.

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