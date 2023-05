ПСЖ презентував форму на сезон 2023/2024

ПСЖ офіційно презентував домашню форму на сезон 2023/24.

Відповідні відео з'явилися в соцмережах паризького клубу.

У презентації взяли участь Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Неймар, Маркіньйос, Марко Верратті, а також інші гравці чоловічої та жіночої команд ПСЖ.

На сайті клубу зазначається, що новий дизайн переосмислює стиль футболок, у яких парижани виступали в 2000-х роках.

Форма традиційно виконана в червоному та темно-синьому кольорах. Технічним спонсором залишилася американська компанія Nike.

🆕🏟️👕



Presenting our new 23/24 season 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐣𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲 @nikefootball 🟥🟦



A shirt that honours the design of a classic Parisian kit and embodies the unique spirit of the French capital ✨#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/nQURugA94J