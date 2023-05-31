Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 13:41 4871
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Сьогодні 17:59 57
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Сьогодні 17:34 280 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 16:27 6442
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 13:57 1958 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 6999 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 13117
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 842
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 476
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1386
Прямі трансляції

ПСЖ презентував форму на сезон 2023/2024

Форма традиційно виконана в червоному та темно-синьому кольорах
Сьогодні 16:59 201 0
ПСЖ презентував форму на сезон 2023/2024
#Маркіньйос, #Ліонель Мессі, #Неймар, #ПСЖ, #Марко Верратті

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ офіційно презентував домашню форму на сезон 2023/24.

Відповідні відео з'явилися в соцмережах паризького клубу.

У презентації взяли участь Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Неймар, Маркіньйос, Марко Верратті, а також інші гравці чоловічої та жіночої команд ПСЖ.

  Актуально: Айнтрахт викупив півзахисника у ПСЖ

На сайті клубу зазначається, що новий дизайн переосмислює стиль футболок, у яких парижани виступали в 2000-х роках. 

Форма традиційно виконана в червоному та темно-синьому кольорах. Технічним спонсором залишилася американська компанія Nike.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона 2950
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 6999 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 13117
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 6442
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 4871
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 2416 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 261076 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 71292
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 70873 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13346
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4494
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 36474 1